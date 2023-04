Treinador do Benfica suspenso após confusão no dérbi com Sporting

JN/Agências Hoje às 18:37, atualizado às 19:53 Facebook

O treinador de andebol do Benfica, Chema Rodríguez, foi, esta terça-feira, suspenso preventivamente pela Federação Portuguesa de Andebol (FPA), após a confusão instalada no final do dérbi de sábado com o Sporting, para os quartos da Taça de Portugal.

Na página da FPA, pode ler-se a nota da suspensão preventiva de Rodríguez, um castigo associado ao processo disciplinar instaurado ao jogo como um todo.

O Sporting acusou o espanhol de agredir o homólogo leonino, Ricardo Costa, no final do encontro, que os verdes e brancos venceram por 34-30, no Pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, o que as 'águias' negam, considerando a acusação "falsa e difamatória".

O clube de Alvalade tinha ainda denunciado uma agressão por um adepto encarnado ao capitão de equipa, Salvador Salvador, no seio de desacatos no final de um dérbi com problemas também fora do recinto desportivo.

Fonte policial tinha confirmado à agência Lusa três detenções, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Sporting venceu o Benfica, por 34-30.

A mesma fonte explicou que um adepto do Benfica foi detido após o jogo por agressão a Salvador Salvador, enquanto um adepto do Sporting foi detido por agredir um agente de autoridade.

Antes, fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já tinha adiantado à Lusa que uma adepta encarnada tinha sido detida no recinto, por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos.

Segundo a mesma fonte, a detida tem 24 anos, é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022, por pirotecnia, tendo sido intercetada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) quando tentava aceder à bancada do recinto 'encarnado'.