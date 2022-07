Treinador do Birmingham despedido por comentário homofóbico

Marcus Bignot orienta a equipa feminina e foi suspenso e despedido devido ao comentário que fez a uma colega de profissão.

Marcus Bignot foi despedido do comando técnico da equipa feminina do Birmingham por ter feito um comentário homofóbico a Rehanne Skinner, treinadora do Tottenham, que é homossexual. O técnico tinha sido suspenso em sete jogos pela Federação Inglesa de Futebol, mas o clube foi mais longe e despediu-o.

Skinner terá dito que Marcus Bignot era um "idiota", durante uma partida em fevereiro, devido às perdas de tempo do Birmingham. "Se calhar, se tivesses um pouco de pénis em ti e na tua vida talvez fosses melhor nisto e na tua vida", terá respondido o treinador.

Bignot ainda alegou desconhecer a homossexualidade de Rehanne Skinner, algo que se provou ser mentira porque uma ex-jogadora do Birmingham era companheira de Skinner e uns tempos antes chegou a perguntar por ela. Marcus Bignot terá agora de frequentar um programa educativo.