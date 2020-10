Treinador do Braga diz que ganhou com "uma grande exibição"

JN Hoje às 22:23 Facebook

Carlos Carvalhal, técnico do S. C. Braga, mostrou-se bastante satisfeito com a vitória por 3-0 sobre o AEK de Atenas, esta noite de quinta-feira, em jogo da jornada inaugural do Grupo G da Liga Europa.

"Esta vitória é muito dos adeptos que cá estiveram e daqueles que não puderam vir hoje. Do meu vizinho, o senhor Castro que faz 93 anos e é um grande bracarense, e da equipa de 66, onde estavam o Bino e o Zé Maria, e outros que ainda são vivos, e dizer-lhes que esta vitória é para eles e que a vitória que tiveram contra o AEK em 66 serviu também de inspiração para o dia de hoje", começou por referir o treinador arsenalista.

Sobre o encontro, Carlos Carvalhal assinalou que foi um triunfo "concludente". "Foi uma grande exibição, na linha do que fizemos no Porto, na segunda parte com o Santa Clara, em Tondela e com o Nacional e hoje na mesma linha. Foi um jogo muito poderoso, com uma capacidade de pressão muito grande, uma reação à perda de bola e um equilíbrio excelentes, o que nos permitiu ter sempre o controlo do jogo, o que nos permitiu ter oportunidades em cadência", salientou o técnico dos minhotos.

E prosseguiu: "O resultado expressa-se nos minutos finais, mas a cadência de oportunidades justificava ter esse desnível já anteriormente, contra um adversário muito forte, que está recheado de internacionais, um adversário que ainda agora empatou com o PAOK, que disputa o título grego e que tinha um registo na Liga Europa assinalável. Daí a minha satisfação, mas muito do mérito da atitude e comportamento dos jogadores que interpretaram tudo muito bem".