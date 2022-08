Treinador do Braga faturou aos leões no último duelo no 1.º de Maio

Artur Jorge, novo técnico do Sporting de Braga, marcou um golo, há 20 anos, num êxito frente ao Sporting, por 4-2. Reencontro neste domingo na "pedreira".

Artur Jorge deixou a marca pessoal, no último jogo com o Sporting, em casa, para a Liga, disputado no Estádio 1.º de Maio. 30 de setembro de 2002, pouco falta para fazer 20 anos. O antigo central marca o segundo golo do Braga, no triunfo por 4-2, sob o comando do espanhol Fernando Castro Santos. Os leões, que eram os campeões em título foram batidos no mítico recinto bracarense. Antes da meia hora inicial e já com a equipa a vencer 1-0, Artur Jorge concluiu, de cabeça, um livre de Castanheira. No decorrer do jogo, o então defesa ainda evitou, sobre a linha fatal, um tento de Ricardo Quaresma.

Foi a única vez que Artur Jorge marcou, em casa, ao Sporting. Na época seguinte, já no Estádio Municipal de Braga, o antigo central não participou no jogo frente aos leões, que a equipa lisboeta venceu por 3-2, tendo entretanto rumado ao Penafiel, onde acabou a carreira de jogador.