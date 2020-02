Treinador do Brescia despedido pela segunda vez na mesma época

Hoje às 17:08 Facebook

O Brescia despediu o técnico Eugenio Corini, pela segunda vez esta época e três dias depois de ter demonstrado "total confiança" na sua liderança.

O clube italiano protagonizou o momento do dia em Itália com o despedimento do técnico Eugenio Corini, pela segunda vez esta época. O treinador foi demitido no dia 4 de novembro e Fabio Grosso assumiu o comando técnico da equipa. No entanto, a escolha foi um fracasso porque o Brescia perdeu os três jogos realizados sem marcar qualquer golo. Os maus resultados e exibições sucederam à deposição de Grosso e ao regresso de Corini.

A equipa venceu os dois primeiros jogos no retorno de Corini, e as pazes com os adeptos pareciam estar feitas, iniciando-se um capítulo sorridente no clube. Entretanto, nos sete jogos seguintes, o emblema empatou dois e perdeu cinco, afundando-se no final da tabela, empatado com os mesmos pontos do último lugar (SPAL).

Como resultado, o clube anunciou em comunicado o despedimento do treinador que os liderou à subida para a primeira divisão italiana na época transata: "O clube agradece ao Mister Corini e à equipa técnica pelo profissionalismo, dedicação e esforço."

Três dias antes, o clube tinha lançado um comunicado a assegurar confiança total em Corini: "O Brescia, em nome do presidente Massimo Celino, nega categoricamente as alegações que apareceram em alguns meios de comunicação sobre a possível alteração na liderança técnica".