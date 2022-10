Treinador do Casa Pia venceu o Rio Ave horas depois da morte do pai

Filipe Martins revelou na "flash-interview", após a vitória por 1-0 do Casa Pia frente ao Rio Ave, que perdeu o pai às seis da manhã, horas antes da partida.

"Dar uma palavra à minha família. Perdi o meu pai hoje, a minha grande referência, às 6 horas da manhã. Quero agradecer muitos aos meus jogadores pelo que fizeram, por poder dar-lhe este último tributo. Quero mandar uma mensagem de muita força à minha família, porque sei que tinham nele uma referência e um estandarte. Quero tentar continuar o seu legado", disse Filipe Martins, na "flash-interview" após a vitória por 1-0 frente ao Rio Ave.

No final do jogo, o treinador do Casa Pia foi reconfortado pelos árbitros da partida e por alguns elementos do Rio Ave.