Treinador do Chelsea defende que Félix "vai fazer a diferença"

O treinador do Chelsea, Graham Potter, ficou feliz com a contratação de João Félix e espera que o avançado faça a diferença e ajude a tirar os "blues" do décimo lugar da Premier League.

"É um jogador de qualidade e vai fazer a diferença no último terço. É jovem, mas já tem bastante experiência. Estamos muito contentes com esta contratação e ansiosos para começar a trabalhar com ele", afirmou Graham Potter.

O técnico da equipa londrina abordou o tema na conferência de antevisão ao duelo com o Fulham, de Marco Silva (amanhã, 20 horas), e deixou em aberto a utilização de João Félix já nesta partida.

"Estamos a aguardar a autorização. Ele tem treinado, tem tempo de jogo e, por isso, pode já ser utilizado. Vamos ver", disse.

Apesar de estar bastante satisfeito com a contratação de inverno, Potter avisa que os problemas do Chelsea não se resolverão magicamente com a chegada do atacante português. "Temos de organizar a equipa e não é um jogador que vai resolver os problemas. Temos de atacar melhor e aproveitar as oportunidades", completou o treinador inglês.

Recorde que o avançado, de 23 anos, renovou pelo Atlético de Madrid, até 2027, antes de rumar para Inglaterra por empréstimo. Esta temporada João Félix soma cinco golos, em 20 jogos disputados, e procura recuperar a melhor forma nesta nova aventura.