Treinador do Club Brugge diz que F. C. Porto está pressionado

O tricampeão belga superou, em casa, o Bayer Leverkusen (1-0) na ronda inaugural da prova. Carl Hoefkens elogiou os dragões e Sérgio Conceição.

O F. C. Porto entrará "pressionado para obter um bom resultado" na receção ao Club Brugge, na terça-feira, num embate da segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, defende Carl Hoefkens, treinador do campeão belga.

"O F. C. Porto é uma equipa muito portuguesa, com a sua qualidade e imensa técnica. Sei que está pressionado para obter um bom resultado e tentará condicionar-nos. Temos de trabalhar de forma muito profissional, mostrar uma mentalidade vencedora, ter posse de bola e agressividade", disse o técnico, de 43 anos, esta segunda-feira em conferência de imprensa.

"Cada jogo tem de ser visto de forma separada. Além disso, o F. C. Porto é muito diferente do Bayer Leverkusen e certamente também irá mudar algo em relação ao jogo frente ao Atlético de Madrid. Agora, sobretudo, temos de nos focar em nós próprios", acrescentou.

O Club Brugge vem de seis vitórias consecutivas em todas as competições e segue no terceiro lugar do principal escalão da Bélgica, com 19 pontos, a cinco do líder Antuérpia, esperando Carl Hoefkens que "a boa preparação para este embate se sinta em campo".

Enquanto jogador do Germinal Beerschot, o antigo defesa internacional belga chegou a defrontar Sérgio Conceição. "Que ideia tenho de Sérgio Conceição? Paixão. Já jogava com muita paixão quando era futebolista e mantém essa característica como técnico. Tenho percebido isso pela forma como dirige, impõe o seu estilo e faz com que as equipas joguem como ele quer", notou.