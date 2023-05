Treinador do Famalicão afasta polémicas no jogo com o F. C. Porto

JN Hoje às 17:42 Facebook

João Pedro Sousa não revela se vai cumprimentar Sérgio Conceição na partida de sábado.

O treinador do Famalicão desvalorizou esta sexta-feira as polémicas que marcaram a segunda mão da meia-final da Taça com o F. C. Porto e afirmou que no jogo de sábado com os dragões, a contar para a 33.ª jornada da Liga, o importante é "não olhar para trás".

"Acredito que as polémicas não vão afetar rigorosamente nada. Já chegou o que aconteceu no passado", disse o técnico da equipa minhota, acrescentando: "O erro que não poderemos cometer é olhar para trás. São jogos completamente diferentes. No jogo que fizemos no Dragão tínhamos que jogar para ganhar e foi dessa forma que entrámos porque só um resultado interessava".

"Neste jogo, os papéis estão invertidos. O F. C. Porto não quer deixar que o campeonato acabe nos próximos dias. Para nós, este não é um jogo especial, é igual a todos os outros do campeonato", referiu.

Em relação à confusão em que esteve envolvido com Sérgio Conceição e questionado sobre se iria cumprimentar o técnico portista, João Pedro Sousa desviou o tema: "É um não assunto, não faz sentido falar sobre cumprimentar ou não cumprimentar".

O treinador dos famalicenses revelou ainda que vai ser obrigado a fazer algumas alterações na equipa devido a ausências por lesão, por castigo e por ter jogadores com covid-19: "Temos algumas baixas que nos estão a condicionar. Temos a lesão do Cádiz, os castigos do Francisco Moura e do Sanca, e alguns jogadores com covid".