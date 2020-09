Treinador do Famalicão conta com Toni Martínez para jogo com Benfica

JN/Agências Hoje às 17:37 Facebook

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, assegurou esta quarta-feira que conta com o avançado Toni Martínez para o jogo com o Benfica, da primeira jornada da Liga, marcado para sexta-feira.

O jogador espanhol tem sido apontado como o próximo reforço do F. C. Porto, mas continua na formação famalicense. "Claro que conto. O Toni é um excelente profissional e uma excelente pessoa. Foi sempre o Toni Martínez que nós conhecemos. Se eu optar por ele, vai estar pronto. Para nós é um jogador muito importante. Foi importante na época passada, é uma voz importante no balneário e está pronto a dar o máximo pelo Famalicão. Fez sempre isto e tenho a certeza que está focado no nosso presente e no nosso clube", garantiu o técnico.

Mesmo assim, João Pedro Sousa admitiu estar preparado para o perder em breve, "pela capacidade e pela qualidade que tem". "Espero que não seja tão cedo, mas o Toni tem capacidade para jogar em qualquer clube em Portugal. Se não for esta época, será na próxima que vai representar outro clube. No entanto, quero é sublinhar que é um orgulho termos o Toni com este caráter e esta ambição. Conto com ele para jogar", disse.

Sobre o encontro com o Benfica, João Pedro Sousa garantiu que o objetivo é "começar da melhor forma o campeonato", apesar de realçar que "a pré-época foi atípica, reduzida e limitada por estas questões da pandemia", garantindo que os jogadores estão "preparados para dar boa resposta neste primeiro jogo",

"Estamos fortes e preparados. Contudo, ainda temos muito trabalho pela frente, precisamos de crescer e a acumular vitórias e resultados. Porém, a nossa prioridade é jogar bem. Se juntarmos com os resultados será ótimo, mas a prioridade é apresentar um jogo bom e com qualidade pois assim estamos mais preparados para vencer", assegurou.

Em relação ao onze a utilizar frente ao Benfica, João Pedro Sousa explicou que alguns jogadores que chegaram esta época ainda estão no processo de adaptação e que, para esses, será mais complicado começar já na máxima força.

"É natural que quem veio de fora, de outros países e de outros contextos, precise de um período de adaptação. Alguns estão preparados, outros nem tanto. Recebemos jogadores cujos campeonatos estavam parados desde março, para esses será mais difícil este início de época", referiu ainda.

O treinador do Famalicão garantiu também que não se sente pressionado com a eliminação do Benfica da Liga dos Campeões, e reconheceu "muita qualidade" ao adversário.

"Pressionado não, de todo. Para nós o início de campeonato vai ser complicado, fosse o Benfica ou outra equipa qualquer. Vamos precisar de tempo para estarmos ao melhor nível. Porém, ninguém nos vai tirar a ambição de querer ganhar. Ao Benfica reconhecemos muita qualidade e competência", frisou.

O treinador abordou ainda a questão dos estádios sem público, referindo que "é contranatura", ainda assim não se opõe à situação "enquanto houver mortos devido à doença".

"Como cidadão, preocupa-me os casos que se têm registado. Não gosto de falar da doença, pois não tenho competência sobre o que se está a passar. Eu gostava muito que houvesse público, é contranatura um jogo sem público, mas enquanto morrer gente no nosso país por esta doença, longe de mim dizer que se tem de fazer isto", finalizou.

O Famalicão, recebe esta sexta-feira, às 19 horas, o Benfica, numa partida da primeira jornada da Liga.