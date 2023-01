Treinador do Famalicão quer prolongar boa fase frente ao Vizela

JN/Agências Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Famalicão afirmou que quer manter as boas exibições e resultados positivos no encontro com o Vizela, da 15.ª jornada da Liga, depois de dois triunfos consecutivos.

O Famalicão venceu na visita ao Desportivo de Chaves na última ronda do campeonato, depois de ter também triunfado na partida anterior, frente ao Estoril Praia, em partida a contar para a Taça da Liga.

João Pedro Sousa explicou que a "equipa está motivada" e garantiu que já procurava "estes resultados e estas exibições há algum tempo".

PUB

Para este encontro, com o Vizela, o técnico espera um jogo complicado, mas garantiu que a equipa famalicense está preparada.

"Preparámo-nos como nos preparámos no último jogo, trabalhámos como trabalhámos no último jogo, e percebemos que vamos ter um desafio muito complicado, com uma equipa muito competitiva, muito bem trabalhada, com excelentes jogadores. O Vizela vem de um resultado e um jogo impactante, pela sua qualidade. Vamos encontrar uma equipa também ambiciosa e motivada", começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão à partida com o emblema minhoto.

O treinador, ainda assim, considerou que terá pela frente "um desafio tremendo" e que isso dá "motivação". "Vamos tentar manter as exibições de Chaves e com o Estoril. Não é nada fácil, mas é o que vamos tentar fazer, sermos competitivos e trazer novamente a vitória para Famalicão", garantiu.

O Famalicão, em 14.º lugar na Liga, com 14 pontos, recebe esta sexta-feira, às 21.15 horas, o Vizela, 11.º classificado, com 18 pontos, em jogo da 15.ª jornada, que será arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.