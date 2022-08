Treinador do Feyenoord confirma: "Benfica esteve cá mas não houve acordo"

Fredrik Aursnes está ligado a uma transferência para as águias mas Arne Slot explicou que ainda não há acordo pelo médio.

Aursnes é um dos alvos do Benfica para o meio campo e as águias estão a tentar fechar o negócio. Porém, o treinador do Feyenoord confirmou que ainda não há acordo pelo médio.

"Quanto sei, ele [Aursnes] está tranquilo. A transferência não está perto de acontecer nesta altura. O Benfica esteve cá, mas não houve acordo. Entretanto, não houve mais negociações», disse o treinador, em conferência de imprensa.

Arne Slot deixou ainda um recado aos clubes interessados em jogadores do Feyenoord. "Quando um clube quiser um jogador nosso, deve agir no início da semana e não no dia antes de um jogo. Podem ligar na segunda ou terça-feira", referiu.