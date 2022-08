Treinador do Feyenoord confirma que Aursnes está de malas feitas para reforçar o Benfica

JN Hoje às 17:50 Facebook

Arne Slot, treinador do Feyenoord, confirmou, este domingo, que Fredrik Aursnes vai reforçar o Benfica por 15 milhões de euros.

A equipa neerlandesa vai defrontar o Waalwijk para o campeonato, este domingo, e Aursnes, que tem sido apontado ao Benfica, não consta na ficha de jogo. Questionado sobre o atleta, o treinador do Feyenoord confirmou a saída do médio para o clube encarnado e até fala em valores.

"Até há dois dias contava com o Aursnes e achava que ele ia jogar. Mas parece que ontem [sábado] as coisas tiveram um avanço decisivo. Ele treinou normalmente e fiz o plano de jogo a contar ele, mas esta é a situação neste momento do Feyenoord. Vamos de ter encontrar um substituto para ele, que seja realista. Se vai fazer falta? Sim, claro. Penso que todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal", afirmou Slot.

Fredrik Aursnes, de 26 anos, estava na segunda época no Feyenoord e vai agora despedir-se da equipa neerlandesa, depois de 49 jogos e um golo marcado.