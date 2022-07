Treinador do Feyenoord desmente proposta por Aursnes

JN/Agências Hoje às 21:36 Facebook

Arne Slot, treinador do Feyenoord, desmentiu que haja uma proposta do Benfica por Fredrik Aursnes. Recorde que, na semana passada, o conhecido jornalista Fabrizio Romano indicou que as águias tinham apresentado uma oferta de 15 milhões pelo médio norueguês.

"Quando um jogador teve uma boa temporada, e aconteceu com muitos dos nossos, é normal que surja o interesse de outros clubes. Mas, até ao momento, pelo Aursnes não houve nada concreto. E, sendo assim, não faz muito sentido estar a falar sobre rumores da imprensa", afirmou o técnico à ESPN dos Países Baixos.

Aursnes, de 26 anos, fez toda a carreira na Noruega, entre Hodd e Molde, tendo-se transferido para o Feyenoord na temporada passada, na qual realizou 47 jogos, assinando um golo e quatro assistências