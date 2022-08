Treinador do Feyenoord quer segurar Aursnes

Rui Farinha Hoje às 00:02 Facebook

Arne Slot garante que o clube de Roterdão não precisa de vender médio defensivo norueguês ao Benfica.

Frederik Aursnes é alvo da SAD encarnada, que, na última semana, terá feito uma proposta formal de 10 milhões de euros ao Feyenoord. Face à possível saída de Weigl, cujo salário é um dos mais elevados do plantel, as águias querem contar com o médio norueguês, mas o treinador da equipa dos Países Baixos não está de acordo com o negócio. Ontem, após o jogo com o Vitesse, no qual Aursnes foi titular, Arne Slot defendeu que o clube já fez muito dinheiro no verão e que não necessita de mais vendas. "Não é preciso convencer ninguém sobre a importância dele na equipa. É crucial, mas cabe ao clube decidir sobre o seu futuro", realçou o técnico, em conferência de Imprensa.

As transferências de Sinisterra, Malacia e Senesi renderam cerca de 55 milhões de euros ao clube de Roterdão. "Considero que a necessidade de vender é menor do que no passado, mas a minha opinião não conta para nada. A direção é que sabe", insistiu Arne Slot.