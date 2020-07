Treinador do Fluminense recusa cumprimentar Jesus após derrota com Flamengo

JN Ontem às 23:39 Facebook

O Fluminense perdeu frente ao Flamengo no estádio do Maracanã, por 2-1, em jogo da primeira mão do Campeonato Carioca. O final do dérbi foi polémico, com o treinador Odair Hellmann a recusar cumprimentar o português Jorge Jesus.

O "Mengão" marcou primeiro, por Pedro, à meia hora de jogo, com Evanílson a empatar aos 60 minutos. Michael deu o triunfo ao Flamengo aos 74 minutos, num contra-ataque rápido conduzido por Gabriel pela direita.

A agitação começaria já em tempo de compensação, pouco antes do último apito, quando o avançado Gabriel viu o segundo amarelo por demorar a sair de campo na substituição que o técnico luso estava a proceder.

Jorge Jesus contestou bastante a decisão junto do quarto árbitro e quando a partida foi encerrada, o treinador luso e o avançado foram até ao árbitro tirar satisfações sobre o lance da expulsão, que tira Gabigol da partida da segunda mão.

Esta atitude, a juntar a declarações proferidas pelo técnico português durante a semana (Jesus disse no clássico anterior que o Fluminense entrou para perder por pouco), deixaram o treinador adversário, Odair Hellmann, visivelmente alterado, recusando-se mesmo a cumprimentar Jorge Jesus.

Em declarações à FlaTV, o treinador afirmou que a vitória foi importante. "Na disputa pelo troféu em dois jogos, estamos em vantagem. Esse jogo foi mais bem disputado e dividido. Hoje o Fluminense jogou para ganhar, esteve sempre à procura da vitória, assim como a equipa do Flamengo. Foi um jogo muito mais espetacular, mais bem jogado e bem mais emotivo", acrescentou Jesus.

E prosseguiu: "Ganhou o Flamengo. Durante o jogo, o Flamengo sempre foi mais equipa, mas hoje, ao contrário do que disse na última semana, o Fluminense quis jogar para ganhar. Parabéns às duas equipas. Não dá para perceber a expulsão do Gabigol, é uma coisa de loucos".

Veja os golos do Flamengo:

Veja o golo do Fluminense: