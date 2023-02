Treinador do Gil Vicente deixa aviso: "Não podemos relaxar"

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, garantiu uma equipa "sem relaxamento e que não vai abrandar" na partida de sexta-feira, frente ao Vizela, da jornada 21 da Liga portuguesa.

Os barcelenses vêm de uma moralizadora vitória (1-0) no reduto do Famalicão, que, tal com o Vizela, é um adversário direto na luta pela manutenção. Daniel Sousa quer, por isso, prosseguir com a recuperação na tabela classificativa.

"Não podemos relaxar nem abrandar no crer e na intensidade que colocamos em jogo. Às vezes olhamos para a tabela e parece que está tudo igual, noutras parece que está tudo baralhado, mas o facto de estarmos a enfrentar adversários diretos tem um peso grande. Queremos ganhar pontos para nós, mas também roubar-lhes a eles", disse o treinador dos "galos".

Neste momento, os gilistas conseguiram construir uma folga de sete pontos para o lugar de play-off, mas o Daniel Sousa garantiu que o pensamento continua a ser "jogo a jogo" para encarar os desafios semanais.

"Estes sete pontos agora podem não ser o mesmo para a semana e estaremos a ter uma conversa totalmente diferente. Não há qualquer tipo de relaxamento em termos de motivação ou de objetivos para o final da época. Vêm aí jogos de grande dificuldade e não podemos abrandar", vincou.

Sobre o Vizela, o treinador do Gil Vicente falou num adversário com "qualidade de construção e uma posse de bola muito interessante", antecipando um jogo que "vai dar muito trabalho" à sua equipa.

O treinador partilhou que o guarda-redes Kritciuk e o avançado Ali Alipour, que saíram com problemas físicos no último jogo, não recuperaram e vão falhar o próximo jogo.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com 22 pontos, recebe na sexta-feira o Vizela, 10.º, com 25, numa partida agendada para as 20.15 horas, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.