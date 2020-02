Treinador do Leverkusen sobre Marega: "Comigo, toda a equipa sairia do campo"

Hoje às 16:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, afirmou, esta quarta-feira, que mandaria a equipa sair de campo caso acontecesse um episódio semelhante ao que foi vivido no domingo pelo futebolista maliano Marega, do F. C. Porto, adversário dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Temos de dizer claramente não ao racismo, isso não pertence ao futebol. Caso isso acontecesse com um jogador meu, comigo, toda a equipa sairia do campo também", afirmou Peter Bosz, na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão, agendada para quinta-feira.

O técnico holandês revelou que, após ver as imagens, esse assunto foi abordado nos balneários por treinadores e jogadores e lembrou que o plantel do Bayer Leverkusen tem atletas de 14 nacionalidades.

Na mesma conferência de imprensa, Nadiem Amiri, médio alemão de origem afegã, contou que também sentiu racismo nos campos de futebol, sobretudo quando era mais novo.

"Quando estava nos sub-17, numa liga regional, estive um jogo inteiro com um adversário a insultar-me. Mas temos de seguir em frente. O racismo não cabe no futebol. O nosso sangue tem a mesma cor, não importa a cor da pele", disse o jogador, de 23 anos.

Sobre os dragões, o treinador disse ter aprendido os "segredos todos" através de Tapsoba, ex-futebolista do Vitória de Guimarães, destacando as qualidades "físicas e técnicas" da equipa portuguesa.

"Conhecemos bem o F. C. Porto. O Tapsoba contou-nos os segredos todos. É uma equipa muito importante, com grandes qualidades físicas e técnicas", salientou Peter Bosz.

Edmond Tapsoba, defesa central do Burquina Faso, de 21 anos, ingressou no Bayer Leverkusen na reabertura do mercado de transferência, em janeiro, depois de ter passado os últimos três anos em Portugal, primeiro no Leixões e depois no Vitória de Guimarães.

O técnico holandês desvalorizou o facto de a equipa ser apontada como favorita no jogo da primeira mão, mas assumiu o desejo de vencer e, se possível, por muitos golos. "Isso de ser ou não favorito não interessa. Quero sempre ganhar. Seja em casa ou fora. Quero ganhar sempre. Espero um jogo muito tático, muito físico e espero que tenha muitos golos, especialmente para o nosso lado", frisou.

O jogo entre o Bayer Leverkusen e o F. C. Porto está agendado para as 20 horas, na BayArena.