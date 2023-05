Treinador do Liverpool impressionado com Fábio Carvalho

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, mostrou-se impressionado com a primeira época de Fábio Carvalho ao serviço dos "reds", deixando o futuro do jovem português em aberto

Fábio Carvalho até começou bem a temporada, mas foi perdendo espaço com o passar dos meses, até chegar a uma fase em que a equipa estabilizou e não é dos jogadores mais utilizados. Em 2023 soma menos de 80 minutos, divididos por quatro jogos, o que ilustra a forma como foi sendo preterido por Jurgen Klopp.

No entanto, o técnico alemão deixou vários elogios ao médio, de 20 anos, deixando no ar a dúvida sobe a inclusão de Fábio Carvalho no plantel principal do Liverpool, em 2023/24. "Este pode não ter sido o melhor ano da carreia dele, mas terá sido o mais importante. Ninguém me impressionou tanto como ele. A sua ética de trabalho vai dar-lhe uma grande carreira. Nunca vi uma coisa assim. As reações sucessivas dele foram inacreditáveis", salientou Klopp que admitiu a possibilidade de um empréstimo na próxima época.

PUB

No total, Fábio Carvalho cumpriu 21 jogos, nos quais marcou por três ocasiões.