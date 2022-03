Treinador do Lokomotiv demite-se em protesto contra a invasão da Ucrânia

JN Hoje às 15:42 Facebook

Markus Gisdol tinha chegado ao clube moscovita em outubro do ano passado. No momento do adeus, invocou os seus valores morais para explicar que não pode permanecer num país "cujo líder é responsável por uma guerra".

O alemão Markus Gisdol demitiu-se do comando técnico do Lokomotiv de Moscovo, em protesto contra a decisão de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. "Não posso continuar num país cujo líder é responsável por uma guerra", admitiu, no momento em que comunicou a decisão de deixar o 7.º classificado da liga russa.

O treinador apontou aos seus valores morais para justificar a drástica tomada de posição, apenas cinco meses depois de ter sido contratado pelo clube moscovita. "Não posso continuar no centro de treinos, em Moscovo, a treinar os jogadores, a exigir profissionalismo, sabendo que a alguns quilómetros estão a ser dadas ordens para que muita gente sofra", explicou.

Markus Gisdol, de 52 anos, substituiu o sérvio Marko Nikolic no comando do Lokomotiv, em outubro do ano passado. Na Alemanha, tinha orientado equipas como Hoffenheim, o Hamburgo e o Colónia.