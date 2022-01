Treinador do Mafra cumpre promessa e rapa cabelo depois de passar às meias-finais

JN Hoje às 20:38 Facebook

O Mafra garantiu, na quinta-feira, um apuramento inédito para as meias-finais da Taça de Portugal, após vencer (4-2) o Portimonense.

Depois do apito final, o treinador da equipa da Liga 2, Ricardo Sousa, cumpriu uma promessa perante o grupo de trabalho: rapar o cabelo. Ainda no balneário, um jogador rapou o cabelo do técnico ainda no balneário.

Ricardo Sousa já conquistou uma Taça de Portugal como jogador, em 1999, pelo BeiraMar, após vencer o Campomaiorense por 1-0. Na próxima ronda, o Mafra vai defrontar o Tondela, que também está pela primeira vez nas meias-finais da Taça de Portugal.