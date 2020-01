Treinador do Málaga suspenso devido a polémica com vídeo sexual

Hoje às 11:25 Facebook

O treinador do Málaga, Víctor Sánchez, foi suspenso do clube enquanto decorre a investigação sobre uma alegada participação num vídeo de teor sexual. O técnico fala em assédio e abuso de privacidade.

Víctor Sánchez, treinador do Málaga, da segunda divisão espanhola, declara que o vídeo partilhado nas redes sociais, em que supostamente participa, não passa de difamação e extorsão. O vídeo em questão do ex-jogador do Real Madrid e internacional espanhol é de cariz sexual e explícito acerca da imagem do treinador, com uma camisola de treinos do Málaga vestida.

O técnico escreveu no Twitter sobre o incidente: "Quero informar que estou a ser alvo de um crime contra a minha intimidade e extorsão. O assunto está nas mãos da polícia e limito-me a seguir as instruções. De qualquer forma, quero informar que partilhar conteúdo íntimo de qualquer pessoa sem o seu consentimento é um crime, seja nas redes sociais ou de outra maneira. Obrigado pela vossa compreensão e apoio"

O clube informou num comunicado: "Com todos os eventos que têm sido descobertos e ainda não foram verificados, o Málaga suspende o treinador Víctor Sánchez del Amo do seu cargo até a investigação terminar."