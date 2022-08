Treinador do Manchester United condena atitude de Cristiano Ronaldo: "É inaceitável"

O treinador do Manchester United condenou, esta quarta-feira, a atitude de Cristiano Ronaldo e de outros jogadores dos "red devils", que no domingo deixaram Old Trafford antes do jogo com o Rayo Vallecano terminar.

"Não ignorei isso, é inaceitável, para todos. Digo aos jogadores que isto é inaceitável, pois somos uma equipa e ficamos juntos até ao fim", afirmou Erik ten Hag em entrevista à Viaplay.

No domingo, dia do jogo particular com o Rayo Vallecano, que marcou o regresso de Cristiano Ronaldo aos jogos pelo Manchester United - o internacional português jogou 45 minutos e "dividiu" Old Trafford ao ouvir aplausos mas também assobios -, alguns jogadores, entre eles o capitão da seleção nacional e Diogo Dalot, que não jogou, foram "apanhados" a deixar o estádio antes do jogo terminar.