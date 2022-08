Treinador do Manchester United obriga jogadores a correr 13,5 quilómetros após derrota

JN Hoje às 15:56 Facebook

Depois da derrota pesada (0-4) diante do Brentford, a contar para a segunda jornada da Liga inglesa, Erik ten Hag decidiu castigar o plantel.

O Manchester United deu um pontapé na crise depois do triunfo (2-1) diante do Liverpool depois de um arranque complicado, com duas derrotas. O desaire, esse, foi pesado: com Cristiano Ronaldo, os "red devils" foram goleados por 4-0 e Erik ten Hag decidiu castigar o plantel, principalmente após as estatísticas terem mostrado que a equipa de Manchester correu menos 13,5 quilómetros do que o adversário.

Segundo o "Daily Mail", além de ter decidido cancelar a folga que os jogadores teriam direito no dia seguinte, o treinador ainda obrigou os atletas a uma sessão de treino extra, em Carrington, na qual obrigou Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e companhia a correrem 13, 5 quilómetros, mesmo com a onda de calor em Inglaterra. A atitude, garante a mesma publicação, levou os jogadores a respeitarem ainda mais o treinador de 52 anos, uma vez que Erik ten Hag também fez questão de correr com os jogadores.