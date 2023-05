Treinador do Marítimo diz que jogo com o Vizela é a "última oportunidade"

JN/Agências Hoje às 15:24 Facebook

O treinador do Marítimo classificou a receção ao Vizela, para a penúltima ronda da Liga, como a "última oportunidade" para alcançar o único objetivo possível, o play-off de acesso à próxima edição da prova.

"Para mim é o último jogo da época e é a última oportunidade que temos. É assim que vejo este jogo. É preciso perceber que se colocarmos a hipótese de que afinal temos outra oportunidade, estamos a abrir também a hipótese para não dar o máximo neste jogo", referiu José Gomes, na antevisão ao encontro da 33.ª jornada.

Já sem possibilidades de alcançar a manutenção direta, o conjunto insular apenas pode almejar manter o 16.º lugar na classificação, que lhe permite disputar o play-off de acesso à Liga (diante do terceiro classificado da Liga 2), contas que podem ficar arrumadas na receção ao tranquilo Vizela em caso de vitória dos insulares.

"Respeitando integralmente a valia do adversário e a excelente organização que o Tulipa tem dado a esta equipa, compete-nos fazer tudo para ganhar. É o jogo que abre uma porta para resolver bem a época", frisou o técnico natural de Matosinhos.

Segundo José Gomes, o conjunto 'verde-rubro' está fisicamente e psicologicamente preparado para aguentar a pressão inerente ao que está em jogo, apesar dos desaires sofridos, dentro e fora de campo.

"Foram quatro ou cinco situações seguidas em que a equipa joga bem, tem níveis de rendimento muito altos, tem aqueles erros pontuais que nos desviam de ter os três pontos e ainda o desaire em que não jogámos, que foi o Estoril Praia-Arouca [vitória dos estorilistas]. Também é importante recuperar emocionalmente", adiantou o técnico de 52 anos, referindo-se ao encontro que garantiu a manutenção direta dos 'canarinhos' e impossibilitou matematicamente os madeirenses de selar a permanência na Liga sem recurso ao play-off.

Para o treinador maritimista, o facto de as três equipas que ainda lutam pela manutenção, nomeadamente Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara, não jogarem no mesmo dia e à mesma hora na penúltima jornada pode "beliscar a verdade desportiva", frisando que não acontece só em Portugal.

"Um adversário que vá jogar já sabendo o desfecho de outros jogos, ou que está no lugar que queria ou que já não tem hipóteses de chegar ao lugar que quer, pode afetar emocionalmente para o jogo seguinte contra um adversário que também está a jogar por coisas importantes. Por isso se pode dizer que pode beliscar a verdade desportiva", explicou, desvalorizando qualquer vantagem por jogar primeiro, até "porque o mais correto era todos jogarem ao mesmo tempo".

Para o encontro diante do conjunto vizelense, José Gomes não poderá contar com Brayan Riascos, suspenso, tendo o treinador adiantado na conferência de imprensa que René Santos, que abandonou o jogo frente ao Sporting com um problema muscular, "está disponível para fazer parte da lista de convocados".

O Marítimo, que ocupa o 16.º posto, lugar que dá acesso ao play-off, com 23 pontos, recebe na sexta-feira, pelas 20.15 horas, o Vizela, nono classificado, com 40, em partida que será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.