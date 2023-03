Treinador do mês do campeonato é um adjunto

JN Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

João Aroso, treinador adjunto do V. Guimarães, foi eleito o melhor treinador em fevereiro pela Liga de Clubes. Moreno, o técnico principal, está impedido de receber a distinção por não ter o IV nível de treinadores.

A Liga de Clubes revelou, nesta quinta-feira que João Aroso venceu o prémio devido ao bom percurso do emblema minhoto, no último mês - três vitórias e um empate. Foi o mais votado, conquistando 34,13 por cento da preferências, à frente de Roger Schmidt, do Benfica, com 31,75 e de Daniel Sousa, do Gil Vicente, que fechou a votação com 17,46 por cento

Ainda sem o quarto nível de treinadores, Moreno não tem as competências necessárias para ser reconhecido como o responsável dos vitorianos, apesar de, na prática, o ser.

PUB

Em fevereiro, o Vitória derrotou o Estoril, o Portimonense e o Braga, num dérbi minhoto escaldante, tendo ainda empatado com o Casa Pia.