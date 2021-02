Treinador do Moreirense elogia "atitude incrível" da equipa

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:04 Facebook

O treinador do Moreirense deixou elogios à equipa, depois da equipa minhota ter empatado (1-1) na receção ao Benfica na 19.ª jornada da Liga.

"Estivemos com grande personalidade. Tivemos uma atitude incrível, muita raça e determinação. Procurámos condicionar o jogo, defendendo com as linhas o mais alto possível e algumas vezes mais remetidos para trás devido à qualidade do Benfica. Penso que fomos equilibrando o jogo e que, na segunda parte, dominámos em termos de controlo do espaço. Tirando a grande defesa do Pasinato, foi tudo controlado por nós. No final podia ter caído para o nosso lado pelas três oportunidades que tivemos", começou por dizer Vasco Seabra, destacando o "orgulho" pelos atletas.

"Sentimos que o Benfica estava a ficar cada vez mais intranquilo. Procurámos jogadores que nos dessem serenidade com bola na saída para a transição. Estamos orgulhosos dos nossos jogadores. Queríamos ter vencido, mas conseguimos pontuar", concluiu.

O Benfica empatou (1-1), este domingo, diante do Moreirense no Minho, na 19.ª jornada da Liga. Seferovic e Yan Matheus, marcaram os golos do encontro.