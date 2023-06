Treinador do PSG afasta festa de campeão devido ao estado de saúde de Rico

JN/Agências Hoje às 13:53 Facebook

O treinador do PSG, Christophe Galtier, afastou qualquer cenário de celebrações do título francês de futebol no jogo com o Clermont devido ao estado grave de saúde do guarda-redes espanhol Sergio Rico.

"Não vai haver festa. Foi uma semana muito complicada. Estamos todos afetados. Vamos tentar dar o nosso melhor na preparação para o jogo, mas o coração está pesado. É um momento difícil. É preciso ter esperança e pensar positivo. O Sergio é um lutador", afirmou Christophe Galtier, em conferência de imprensa, na capital francesa.

No domingo, Sergio Rico, guardião espanhol de 29 anos, sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo em Huelva, Espanha. Desde aí, encontra-se internado num hospital em estado grave.

"Foi uma semana incrivelmente dura. Estávamos a beber champanhe e a festejar o título no sábado e no domingo aconteceu isto. Estamos todos unidos e queremos enviar energia positiva para o Sérgio, para a sua mãe, mulher e restantes familiares", disse Galtier.

O guardião natural de Sevilha está ao serviço do PSG desde 2019, mas tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma.

De resto, no último fim de semana, Rico esteve no banco de suplentes do PSG no empate 1-1 em Estrasburgo, que permitiu ao emblema da capital francesa, em que alinham os portugueses Danilo Pereira, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, assegurar o 11.º título de campeão.

No sábado, o agora bicampeão gaulês recebe o Clermont, na 38.ª e última jornada da Liga francesa.