Treinador do PSG arrisca três anos de cadeia por racismo

Christophe Galtier está a ser investigado pela polícia francesa por alegado comportamento racista e anti-islâmico quando treinava o Nice.

O inquérito aberto na semana passada ao atual treinador do Paris Saint-Germain levou as autoridades de Nice a intensificar as investigações, com audição de várias testemunhas, incluindo do presidente do clube do sul de França, Jean-Pierre Rivère, para além de outros dirigentes e funcionários.

Segundo a imprensa francesa, caso seja provada a acusação de que Galtier teve comportamentos racistas quando treinava o Nice, na época passada, o técnico arrisca uma pena de prisão até três anos e uma multa de 45 mil euros. A rádio "RMC" diz, no entanto, que o processo deverá arrastar-se no tempo, sublinhando a complexidade do caso e a dificuldade de comprovar os factos.

Recorde-se que, na semana passada, Julien Fournier, diretor-desportivo do Nice, afirmou que o treinador não queria um excesso de jogadores de raça negra ou islâmicos no plantel. "Temos uma equipa de negros. Não é isso que eu quero, nem é isso que os adeptos querem", terá dito Galtier, numa reunião com Fournier, segundo o qual o treinador não deu qualquer argumento de ordem desportiva para o facto de descriminar jogadores pela cor da pele ou convicções religiosas.

Depois de sair do Nice, Christophe Galtier assinou pelo PSG, mas também não está com vida fácil no clube da capital francesa, mas aqui devido aos maus resultados, sobretudo na Liga dos Campeões. O afastamento da equipa nos oitavos de final da prova deverá ditar a saída do técnico no final da época, mesmo que conquiste o título francês, como parece provável (o PSG lidera a Ligue 1 com oito pontos de avanço sobre o Marselha, a sete jornadas do fim).