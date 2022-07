Treinador do Reading não poupa elogios a Loum: "É um monstro"

JN Hoje às 10:22 Facebook

Paul Ince, treinador do Reading, espera poder contar com o portista Mamadou Loum, "um monstro", como o definiu. O ex-Sporting Naby Sarr também está na lista de compras do clube inglês, que disputa o Championship.

Na ressaca da derrota no jogo-treino com o primodivisionário Brighton (2-1), o treinador do Reading, Paul Ince, confirmou o interesse em contar com o médio Mamadou Loum, do F. C. Porto, na próxima temporada.

"Espero que o possamos ter esta semana. Ele tem 1,91 metros, é um monstro. Jogou pelo F. C. Porto, em Camp Nou e no Bernabéu. Por isso, não pode ser um mau jogador", comentou o técnico, à imprensa inglesa.

O médio defensivo senegalês, de 25 anos, não conta para Sérgio Conceição e o F. C. Porto procura uma solução para o jogador, depois de o ter cedido, na última época, ao Alavés, da Liga espanhola.

Para além de Loum, também Naby Sarr, defesa central que passou pelo Sporting e que atua no Huddersfield Town, é um alvo prioritário para o Reading. "Se conseguirmos o Loum e o Naby Sarr ficaremos muito mais fortes", analisou Paul Ince.