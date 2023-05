Treinador do Rio Ave atinge 350 jogos na carreira

Apesar de ter pouco mais de uma década como treinador principal, e ser o técnico mais jovem da Liga (37 anos), Luís Freire vai atingir o considerável registo na partida com o Paços de Ferreira. O técnico, que tem contrato com os vila-condenses até 2024, já conseguiu o principal objetivo da manutenção, mas quer chegar à marca dos 42 pontos.

Neste trajeto profissional com mais de uma década, onde também representou emblemas com o Pêro Pinheiro, Mafra, Estoril Praia, Nacional da Madeira e Rio Ave, com quem tem contrato por uma mais uma temporada, Luís Freire somou 186 vitórias nos 349 jogos realizados.

Além de ser o treinador mais jovem da Liga portuguesa, Luís Freire é o único técnico do campeonato que já treinou em todos os escalões do futebol nacional, sempre com épocas completas, tendo no seu currículo sete subidas e divisão e cinco títulos de campeão.

Além de dois títulos em diferentes patamares do futebol distrital da A. F. Lisboa, serviço do Pero Pinheiro, Luís Freire, venceu o Campeonato de Portugal, em 2017/2018, com o Mafra, tendo depois de sido campeão da Liga 2 com o Nacional da Madeira (2019/2020), e mais recentemente (2021/2022) com o Rio Ave.

Na presente época, Luís Freire cumpriu o objetivo de consolidar o Rio Ave no principal patamar do futebol nacional, tendo já garantido o objetivo da manutenção, num percurso com 10 vitórias, nove empates e treze derrotas, que por enquanto rendem 39 pontos e 12.º lugar.

O técnico do emblema vila-condense já assumiu que o objetivo, para os dois jogos que faltam, é atingir a marca dos 42 pontos, superando o pecúlio pontual averbado na primeira volta do campeonato.