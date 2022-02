Treinador do Sheriff, adversário de Braga, junta-se às tropas ucranianas

Yuriy Vernydub, treinador do Sheriff Tiraspol, equipa que o Braga defrontou no play-off da Liga Europa, juntou-se ao exército ucraniano para defender o país contra as tropas russas.

Prometeu e cumpriu. Depois de na última quinta-feira ter defrontado o Braga para a segunda mão do play-off da Liga Europa, Yuriy Vernydub, treinador ucraniano do Sheriff, manifestou o apoio ao país natal e o desejo de regressar para ajudar a defender o país das tropas russas.

"É difícil falar nesta situação, graças a Deus estão todos vivos. Tenho mulher, dois filhos e dois netos, irmãos e irmãs. Desejo-lhes saúde e que esta guerra não lhes toque. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir ter com a minha família. Se precisarem da minha ajuda estarei sempre lá", afirmou.

O técnico, que nasceu em Zhytomyr, uma cidade do norte do país, acabou não só por regressar à Ucrânia, como ainda se juntou aos militares para lutar pelo país.