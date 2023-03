Treinador do Sporting de Braga quer "sentir a pressão" de jogar para o topo

JN/Agências Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, confessou, esta terça-feira, que a equipa quer "sentir a pressão" de jogar para os lugares de topo da Liga.

"Queremos jogar para o topo e temos de ter ambição de lidar com cada obstáculo da mesma maneira. Se chegarmos ao último jogo a ter de precisar do resultado, queremos sentir essa pressão. Os nove jogos que ainda temos na liga farão a diferença e todos vão contar", disse o treinador.

Artur Jorge, que hoje foi um dos oradores convidados do fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANFT), realizado em Viana do Castelo, mostrou a satisfação por, esta época, não ter perdido os duelos em casa com os rivais Benfica, F. C. Porto e Sporting.

PUB

"Estamos a fazer bem o nosso trabalho, a crescer e a evoluir a cada época. É uma marca que não acontecia há 13 anos. Satisfeitos por isso, mas focados nos próximos jogos, com preocupação de sermos consistentes e melhores e fazer uma melhor segunda volta do que a primeira", partilhou.

O técnico do conjunto bracarense considerou que o seu grupo de trabalho está "perfeitamente identificado com o que é ser do Sporting de Braga", considerando que a sua experiência como treinador que percorreu os vários escalões de formação do clube até chegar à equipa principal foram decisivos na aposta do presidente António Salvador.

"A equipa tem sentido e percebido os valores que nos guiam. Já passaram alguns meses desde que assumi o cargo e sinto que somos avaliados de forma diferente. Tenho a certeza de que o conhecimento que tenho da formação teve peso na minha escolha para treinador da equipa principal", assumiu Artur Jorge.

Durante a sua palestra neste fórum da ANTF, Artur Jorge partilhou que o plantel tem um grupo nas redes sociais em que troca ideias e informações, tendo sido questionado pelos jornalistas sobre que tipo de mensagens surgiu nesse grupo após o empate frente ao F. C. Porto (0-0), da última jornada.

"Disse que a satisfação era com o desempenho e compromisso dos jogadores, não com o resultado, porque queremos mais. Vi uma equipa que trabalhou e se empenhou e deu sempre o máximo para poder ganhar o jogo. Isso, para mim, é uma vitória", salientou.

Confrontado, ainda, com o convite que teve para orientar um clube dos Emirados Árabes Unidos, Artur Jorge disse que tal "não é mais assunto", lembrando que desde o primeiro momento decidiu declinar essa oferta.