Treinador do Sporting sonha com a final 4 da Liga Europeia

Rui Almeida Santos Ontem às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta, na terça-feira, o Montpellier para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europeia de andebol. Ricardo Costa, técnico dos leões, garante uma equipa a lutar pela final 4 da prova.

No lançamento do jogo com os franceses do Montpellier, Ricardo Costa, treinador do Sporting, sabe que vai ter pela frente "uma grande equipa e um osso duro de roer", mas isso não o impede de sonhar alto: "Já que chegámos até aqui, temos a ambição de continuar e de lutar por uma presença na final 4".

Em declarações à "Sporting TV", o técnico elogiou "um adversário que, há bem pouco tempo, ganhou uma Liga dos Campeões, que está em primeiro lugar na liga francesa e que ganhou ao PSG por 13 golos de diferença", mas pretende "lutar até ao final da eliminatória"

PUB

"Acima de tudo, olho para a nossa equipa e para o que somos capazes de fazer melhor do que os adversários", sublinhou Ricardo Costa.

De relembrar que o Sporting lidera, isolado, a Liga portuguesa e, no último fim de semana, apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal, após a afastar o rival Benfica nos quartos de final da prova.

O Sporting-Montpellier arranca às 19.45 horas de terça-feira, no pavilhão João Rocha. O jogo da segunda mão está agendado para o dia 18 de abril, em França.