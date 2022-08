Treinador do United diz que não sabe onde Ronaldo quer chegar com publicações e Marega interessa a Jesus

O PSG decidiu entrar na corrida por Bernardo Silva e Casemiro despediu-se do Real Madrid. Em Inglaterra, o treinador do United admitiu não entender as publicações de Cristiano Ronaldo.

PSG: Depois do "The Times" ter garantido uma proposta de 70 milhões de euros do clube francês ao Manchester City por Bernardo Silva, agora é o L'Équipe que avança no interesse do PSG no internacional português. A publicação adianta que Luís Campos, conselheiro do emblema parisiense, tem como objetivo fechar a contratação de Bernardo Silva, que tem contrato com o clube inglês até 2025.

Manchester United: A Sky Sports mostrou as primeiras imagens de uma entrevista a Erik ten Hag e um dos assuntos abordados foi a continuidade de Cristiano Ronaldo no plantel dos "red devils". O avançado português garantiu, nos últimos dias, que ia contar tudo o que se passou nos últimos meses mas o técnico admitiu que não entende o significado das publicações dos jogadores. "Não sei onde é que ele quer chegar com isso. Ele quer sair? Não é o que ele nos tem dito", afirmou.

Real Madrid: Casemiro deixou o clube merengue depois de quase dez anos na capital espanhola para assinar pelo Manchester United . O médio de 30 anos deixou uma mensagem de despedida dos "blancos", agradecendo a história "maravilhosa". "Vivi a história mais maravilhosa que jamais pensei viver. Espero voltar algum dia a esta que será sempre a minha casa. Nem em mil vidas poderei devolver ao Real Madrid e ao madridismo tudo o que me deram. Para sempre... Hala Madrid", escreveu no Instagram.

Leicester: O avançado internacional inglês Jamie Vardy renovou contrato até 2024. "Já estou aqui há tanto tempo, que já sinto que faço parte da mobília", disse Vardy, de 35 anos, e uma das figuras do histórico título de campeão inglês dos "foxes" em 2015/16, com 24 golos nessa temporada. Vardy marcou 133 golos em 272 encontros na 'Premier League' e foi o melhor marcador da prova em 2019/20, com 23 tentos. Internacional inglês por 26 vezes, Vardy já marcou sete golos com a camisola dos 'três leões', que não veste desde 2018.

Fenerbahçe: Segundo o jornalista Ekrem Konur, Jorge Jesus está interessado em ter Marega no plantel. O ex-jogador do F. C. Porto, atualmente no Al-Hilal, também interessa ao West Ham, que está na corrida pelo jogador de 31 anos.