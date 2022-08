Treinador do United não garante permanência de Ronaldo e Antony pede para sair

O treinador do Manchester United abordou a permanência de Cristiano Ronaldo no Manchester United e Xavi uma ida de Bernardo Silva para o Barcelona.

Casa Pia: O avançado nigeriano Saviour Godwin, a cumprir a terceira temporada ao serviço do clube de Lisboa, renovou contrato até 2024. Através de um vídeo partilhado nas redes sociais dos "gansos", o Casa Pia anunciou a novidade aos adeptos, segurando assim um dos mais influentes elementos do plantel. Com um golo apontado nas primeiras três jornadas do campeonato, Godwin assume papel de destaque na formação orientada por Filipe Martins, depois de uma época de grande nível na II Liga, com 11 golos em 33 encontros, fulcrais para a ascensão à elite. Na primeira temporada, Godwin tinha feito oito golos em 28 partidas, chegando ao clube lisboeta oriundo dos belgas do KSV Roeselare, onde esteve quatro anos, depois de uma época no Oostende, do mesmo país, na primeira experiência fora da Nigéria.

Manchester United: Num dia em que Cristiano Ronaldo voltou a ser suplente utilizado, o treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, não garantiu a continuidade do internacional português nos "red devils". "Se Ronaldo vai ficar? Não posso dizer isso. Planeámos a época com ele e seguiremos o plano. Se algum bom jogador estiver livre, vamos atacá-lo. Queremos fortalecer a equipa e vamos estar alerta até ao final do mercado de transferências", vincou.

Já o treinador do Nápoles vincou que uma ida do internacional português para o clube italiano é muito difícil. "De Laurentiis, o presidente do clube, disse-me que não recebeu nada, faltam apenas alguns dias e penso que é difícil isso acontecer. Portanto, temos de ouvir o diretor Giuntoli, não há nada de concreto"

Ajax: Antony tem sido uma das grandes novelas deste mercado, depois de se ter avançado que o clube nerrlandês recusou uma proposta de 80 milhões de euros pelo jogador, o atleta pediu mesmo para sair. "Em fevereiro deste ano os meus agentes vieram a Amesterdão para informar o Ajax do meu desejo de deixar o clube para enfrentar um novo desafio. Fui muito feliz em Amesterdão, conquistei títulos no Ajax, fiz amigos e construí boa parte da minha carreira aqui, mas agora reforço que estou pronto e cheio de motivação para continuar a minha história e os meus sonhos noutra lugar. As pessoas precisam de me ouvir e entender que a motivação me move para a felicidade. Eu preciso disso para continuar a jogar num alto nível. O Ajax estará sempre no meu coração", afirmou em declarações ao "The Guardian".

Barcelona: Xavi abordou uma possível ida de Bernardo Silva para o clube catalão e não escondeu que gostava de poder contar com o internacional português. "Nunca se perde a esperança, mas é difícil que a operação Bernardo Silva se concretize. Tem de haver saídas para que o Bernardo chegue e, olho para tudo isto e, acho que está tudo muito difícil", frisou o treinador.

Athletic Bilbau: Ander Herrera vai regressar por empréstimo do Paris Saint-Germain, até final da temporada, anunciou hoje o clube basco, no qual o médio jogou três épocas, entre 2011 e 2014. O clube detalhou que o acordo do empréstimo de Ander Herrera, de 33 anos, por parte do Paris Saint-Germain, "inclui a opção de o Athletic adquirir todos os direitos federativos e económicos do futebolista para a temporada 2023/24". Herrera cumpre uma segunda etapa no clube da sua terra natal, a que chegou pela primeira vez em fevereiro de 2011, proveniente do Saragoça, e no qual foi lançado pelo treinador argentino Marcelo Bielsa. Herrera disputou 128 jogos oficiais e marcou 11 golos nas três temporadas em que jogou pelo Athletic, duas com Marcelo Bielsa e a última com o atual técnico Ernesto Valverde.