Treinador do United pede golos a Ronaldo e aos outros avançados

Ralf Rangnick diz que a equipa de Manchester tem de marcar mais para ganhar jogos.

De novo em crise de resultados, agravada pela eliminação da Taça de Inglaterra pelo Middlesbrough, do segundo escalão, na semana passada, e pelo empate de terça-feira com o Burnley, atual último classificado da Premier League, o treinador do Manchester United abordou esta sexta-feira os problemas ofensivos da equipa e a seca de golos de Cristiano Ronaldo, que não marcou nos últimos cinco jogos.

"É óbvio que temos de marcar mais golos, não é só o Cristiano. Criámos oportunidades de sobra nos últimos dois jogos, mas não marcámos o suficiente para ganhar. É um problema, do Cristiano e de todos os nossos jogadores, sobretudo os avançados. Precisamos de marcar mais golos", afirmou Ralf Rangnick, na antevisão do jogo de sábado com o Southampton, em Old Trafford.

"Temos de melhorar nas próximas semanas. Na primeira parte do jogo com o Burnley, a equipa exibiu-se de acordo com o que tínhamos planeado, mas falhámos imensas ocasiões e, quando sofremos o golo do empate, perdemos a compostura durante muitos minutos. Se não melhorarmos, não vamos conseguir os resultados que merecemos", acrescentou Rangnick, negando-se a comentar notícias que dão conta de alguma insatisfação no plantel dos "red devils" com o técnico alemão.

Segundo a imprensa inglesa, vários jogadores do United consideram os métodos de trabalho do treinador "ultrapassados", mas Ralf Rangnick desviou-se do assunto.