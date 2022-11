Treinador do V. Guimarães defende-se contra a maldade

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:57 Facebook

Treinador do vitoriano explica o registo de 184 faltas que já originaram 55 amarelos.

O histórico entre os vizinhos V. Guimarães e Vizela é favorável aos conquistadores, mas para o duelo desta quarta-feira (18.45 horas) da Taça de Portugal, entre duas formações que já foram do mesmo concelho, o treinador Moreno Teixeira prevê dificuldades e defende-se em relação às 184 faltas acumuladas pela equipa que já originaram 55 cartões amarelos na Liga.

"O melhor elogio que posso fazer ao adversário e ao mister Álvaro Pacheco é que não tivemos sorte no sorteio", destacou o treinador do V. Guimarães, explicando a questão das faltas: "A nossa equipa tem zero de maldade, mas é competitiva dentro do campo, porque o treinador exige-lhes que seja assim".

Do lado do Vizela, Raphael Guzzo assume querer "passar a eliminatória diante de um rival muito difícil".