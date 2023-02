Treinador do Vizela diz que "resultado não demonstra o que foi o jogo"

O treinador do Vizela, Manuel Tulipa, elogiou a exibição da equipa minhota diante do Benfica e deixou críticas à arbitragem.

"Entrámos um bocadinho condicionados pelo bom jogo posicional do Benfica e pela forma como circula bem a bola e encontram os alas dentro ou os laterais por fora. Depois conseguimos ter bola, tivemos algum tempo de posse e criámos oportunidades e dificuldades ao Benfica. Tivemos oportunidades incríveis para marcar. Não foi o nosso dia. Quero deixar uma palavra de apreço aos jogadores que não tiveram medo de jogar contra uma equipa forte nem receio nenhum em jogar contra algumas adversidades que acontecem no jogo. Estou muito satisfeito pelo nosso jogo", começou por dizer Manuel Tulipa, deixando algumas críticas à arbitragem.



"O jogo resolveu-se na eficácia. Não convertemos as nossas oportunidades e o Benfica marcou quando teve oportunidade. Não mudámos o nosso jogo, embora tivéssemos sido obrigados a defender um pouco mais do que o que pretendíamos. Quem entrou trouxe serenidade ao jogo. Perdemos dois jogadores no início, tivemos de tirar o Kiki por fadiga, estava a sentir-se mal. Quem entrou, entrou muito bem. Fizemos um ótimo jogo. O resultado não demonstra o que foi o jogo. A parte mental é uma coisa que podemos trabalhar. Há outras coisas que não podemos fazer ou dar a volta. Se houver justiça equitativa nas decisões que se tomam... há possibilidade de penálti na área do Benfica e não se vai ver... Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Não queremos saber dessa parte, não controlamos", concluiu.

PUB

O Benfica venceu (2-0), este sábado, o Vizela em jogo da 22.ª jornada da Liga. João Mário marcou os golos do encontro e lidera a lista de melhores marcadores. Anderson e Roger Schmidt foram expulsos. Com este resultado, os encarnados lideram a competição com 59 pontos, mais oito do que o campeão F. C. Porto, que no domingo recebe o Gil Vicente. Já o Vizela segue no 11.º lugar, com 26 pontos, depois de somar o quarto jogo sem vencer.