Treinador dos juniores do Benfica diz que foram superiores

Luís Castro, treinador dos sub-19 do Benfica, defendeu esta terça-feira que a equipa portuguesa foi melhor, apesar da derrota na final da UEFA Youth League frente ao Real Madrid (3-2), e mostrou-se orgulhoso dos jogadores.

"Tenho orgulho neles. Fomos superiores, apesar de o jogo quebrar umas 20 vezes, com jogadores no chão de dois em dois minutos. Mesmo com muito pouco tempo de jogo útil, conseguimos essas oportunidades todas. Foi uma equipa à Benfica", afirmou o técnico das águias.

E prosseguiu: "Se a bola na barra tinha entrado, o controlo emocional tinha sido fantástico. A perder, a equipa continuou a jogar bem, a criar oportunidades, e penso que só faltou mesmo o golo. O objetivo era ainda virar na segunda parte, nem era empatar, e tivemos oportunidades suficientes para isso".

No que respeita à atuação dos jogadores, não poderia estar mais satisfeito. "Fizeram uma prova fantástica em termos de jogo. Em termos de resultado, fizeram uma prova fantástica até hoje. Foram superiores e tiveram uma atitude fantástica. Vão ter um futuro risonho, de certeza absoluta", finalizou.