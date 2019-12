Treinador em lágrimas por cumprir promessa feita ao filho que morreu

Hoje às 00:05 Facebook

A vitória do Monterrey na liga mexicana teve sabor especial para o técnico Antonio Mohamed, que em vez de festejar ficou no banco lavado em lágrimas. Tinha cumprido a promessa que fizera 2006, quando o filho morreu num acidente de viação: levar o seu clube do coração à conquista da liga.

Farida tinha apenas nove anos quando morreu num trágico acidente de viação. Nessa época, Antonio Mohamed - "O Turco" para os adeptos do Monterrey - prometeu-lhe que seria campeão pelo clube de que era adepto. E isso aconteceu na madrugada desta domingo, frente ao América, após um desempate por grandes penalidades.

Na história do jogo ficam os golos, mas também a imagem de Antonio em lágrimas no banco de suplentes. "(Dedico) à minha mãe, ao meu pai e ao meu filho. Eles devem estar a fazer uma festa lá em cima", disse a um televisão local no final da partida.