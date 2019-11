Treinador expulsa Mario Balotelli do treino

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador Mario Balotelli foi expulso, esta quinta-feira, da sessão de trabalho do Brescia pelo treinador Fabio Grosso.

Segundo a "Gazetta dello Sport", o treinador do clube italiano perdeu a paciência com o avançado por considerar que Balotelli não estava a trabalhar com o empenho que se impunha. Fabio Grosso expulsou-o do treino e o avançado, furioso, foi direto para o balneário e abandonou o centro de treinos.

Questionado sobre o assunto, o departamento de comunicação do Brescia desmentiu o episódio: "Ele foi substituído durante um mini jogo e acabou por ir para o balneário mais cedo", explicaram.