Treinador Filipe Rocha deixa Penafiel depois de derrota com Leixões

O treinador Filipe Rocha deixou, na noite de domingo, o comando técnico do Penafiel, anunciou o clube da II Liga portuguesa de futebol, que foi derrotado na 18.ª jornada na visita ao Leixões, por 2-1.

"A administração do Futebol Clube Penafiel chegou a acordo para a rescisão do contrato do treinador Filipe Rocha, bem como da sua equipa técnica", refere o Penafiel em comunicado.

O treinador de 50 anos, que chegou ao clube a meio da época passada, acaba por deixar a equipa depois da derrota frente ao Leixões, que aumentou para três os jogos consecutivos sem vencer na II Liga, com duas derrotas e um empate.

"A administração agradece todo o empenho, profissionalismo e deseja as maiores felicidades e sucessos desportivos para o futuro", concluiu o documento.

O Penafiel está atualmente no 12.º lugar da II Liga, com 22 pontos, e na próxima jornada vai receber o Mafra.