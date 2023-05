Treinador João Henriques: "Adiantamento de Aursnes foi decisivo"

António M. Soares Ontem às 23:30 Facebook

O treinador João Henriques fez a análise do dérbi para o JN. O técnico considera que o clássico ficou marcado por "duas partes repartidas, a primeira do Sporting e a segunda do Benfica". "A equipa de Ruben Amorim criou mais oportunidades, mas o Benfica cresceu e mexeu bem", observa.

Trabalho de casa

"O Sporting, em termos de planeamento de jogo, foi mais forte, identificou o que tinha de fazer e interpretou bem o que tinha preparado. O Benfica teve de se ajustar".

Leões quebram

"Trincão foi o mais perigoso do Sporting e Ugarte o mais regular. Leões foram perdendo agressividade e mobilidade no ataque. Com Paulinho mais fixo, o Benfica ficou mais confortável".