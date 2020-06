Treinador Luís Castro é campeão na Ucrânia com o Shakhtar Donetsk

JN Hoje às 19:35 Facebook

O Shakhtar Donetsk sagrou-se tetracampeão, este sábado, após derrotar o Oleksandriya, por 3-2, num duelo relativo à 27.ª jornada do campeonato ucraniano.

No jogo da consagração, Taison (13) inaugurou o marcador de penálti, mas os forasteiros reagiram com os golos de Banada (48) e Tretyakov (51, de grande penalidade). Tetê, brasileiro de 20 anos, encheu-se de inspiração e com um bis (60 e 78), deu a cambalhota no marcador e tornou possível a festa do tetracampeonato.

Com este triunfo, o Shakhtar passou a somar 71 pontos, mais 19 que o Dínamo Kiev (menos um jogo), isto quando faltam disputar 15 pontos.