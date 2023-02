Treinadora campeã da Europa dá palestra na Cidade do Futebol

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

Sónia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon e campeã europeia de clubes em título, é a convidada especial da palestra que a Federação Portuguesa de Futebol irá acolher no próximo dia 6 de março, na Cidade do Futebol.

Este evento vai-se realizar dois dias antes do Dia Internacional da Mulher e duas semanas depois do apuramento da Seleção feminina para o Mundial 2023, sendo que o grande foco será o futebol feminino.

Nascida em França, com ascendência lusa e dupla nacionalidade portuguesa, Sónia Bompastor, 42 anos, foi uma das melhores futebolistas francesas da sua geração.

Internacional pela seleção gaulesa por 158 vezes (18 golos marcados e presenças no Mundial Feminino de 2003 e 2011 e no Euro 2001, 2005, 2009, ao serviço da França), Sónia Bompastor representou, como jogadora (era médio) La Roche (2000-02), Montpellier (2002-06), PSG (2009-10), Magic Jack, EUA (2009-10) e o Lyon (2006-07, 2008-09, 2010-11, 2012-13). Foi no Lyon que conheceu os maiores sucessos como jogadora, tendo sido campeã europeia de clubes por duas vezes e campeã francesa em oito ocasiões.

Também no Lyon, assumiu depois o papel de coordenadora técnica entre 2014 e 2020, sendo treinadora da formação lionesa há três épocas seguidas. O Lyon foi o vencedor de seis das últimas sete edições da Champions Feminina (e de oito das últimas 12).