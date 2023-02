Treinadora do Sporting agarra-se às menores probabilidades na Taça da Liga

JN/Agências Hoje às 10:26 Facebook

A treinadora Mariana Cabral assegurou que o Sporting vai agarrar-se às menores probabilidades que tem na Taça da Liga feminina de futebol, após a derrota por 4-1, com o Benfica, na primeira mão das meias-finais.

"Vamos jogar o jogo pelo jogo. Sabemos que o Benfica está em vantagem, que temos menos probabilidades de passar, mas vamos agarrar-nos com todas as forças às probabilidades que temos e disputar o jogo", apontou Mariana Cabral, em antevisão ao encontro de quarta-feira.

Segundo a treinadora leonina, o resultado da derrota sofrida no Seixal, no primeiro encontro das meias-finais, "não é, de todo, revelador do jogo", em que o Sporting esteve "muito melhor do que o resultado diz".

O Sporting tem seis derrotas nos últimos seis dérbis, em diferentes competições, mas Mariana Cabral lembrou que "estes jogos são sempre muito competitivos", apesar de admitir que "o Benfica tem um ritmo competitivo de Champions".

"Precisamos de crescer, de evoluir. São projetos diferentes. O do Sporting é muito assente na sua formação, que quer preparar as suas jogadoras para o futuro, para que cresçam. Sabemos que é por aí que temos de ir e competir", reconheceu Mariana Cabral.

"Querer competir", de resto, "faz parte" do ADN do Sporting, apesar de a treinadora ter reconhecido as diferenças entre os projetos.

"Especialmente neste clube, acho que toda a gente tem a noção de que fazemos muito com pouco. É um bocado a alma de Sporting e é com isso que vamos a jogo. Vamos competir e elas querem fazer o melhor possível pelo clube", frisou a treinadora.

Por sua vez, a avançada Ana Teles também frisou que "tirando os últimos dois" jogos com o Benfica, em que se registaram "resultados mais avolumados", as leoas têm sido capazes de "bater o pé" às rivais e que é nisso que têm de se focar "e não tanto nos resultados".

"Porque, efetivamente, jogamos bom futebol e os resultados foram avolumados, mas não refletem nada e a equipa não vai olhar para isso. Vamos jogar como se estivesse 0-0 e vamos atrás do melhor resultado possível para nós", afirmou a avançada das verdes e brancas.

O Sporting recebe, na quarta-feira, o Benfica, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol, com início marcado para as 20 horas, no Estádio Aurélio Pereira, na Academia Sporting, em Alcochete.

A equipa orientada por Mariana Cabral soma seis derrotas nos últimos seis encontros com as encarnadas, incluindo o último desafio, na primeira mão das meias-finais da competição, que as rivais venceram por 4-1, no Seixal.