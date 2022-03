Treinadores da Liga portuguesa com uma média de 416 dias no cargo

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

Os treinadores da Liga portuguesa têm uma média de 416 dias no cargo, segundo revelou, esta segunda-feira, o Observatório do Futebol (CIES), um valor mais baixo do que a média europeia, mas superior a algumas ligas de topo.

O relatório do CIES classificou 90 Ligas em todo o mundo de acordo com a média de tempo que os treinadores estão no cargo (com dados até 01 de março), com Portugal a ficar abaixo da média europeia, que é de 506 dias.

Na I Liga portuguesa, a média é de 416 dias, com apenas 16,7% de treinadores nos cargos há dois anos consecutivos, e 44,4% em funções há menos de seis meses.

Sérgio Conceição chegou ao F. C. Porto em 2017/18 e é o treinador da Liga há mais tempo num clube, cumprindo a quinta época ao serviço do atual líder do campeonato, enquanto Rúben Amorim lidera o Sporting, atual campeão nacional, desde meio da temporada 2019/20.

No entanto, esta temporada já se registaram 12 saídas de técnicos de clubes do escalão máximo do futebol português, como o caso do Benfica, que trocou Jorge Jesus por Nélson Veríssimo.

Alguns clubes, como Moreirense, Santa Clara e Belenenses SAD, já trocaram de treinador mais do que uma vez na corrente época.

Nas principais ligas europeias, a Liga inglesa é a que apresenta um valor superior, com 772 dias de média para os técnicos nos cargos, com 45% em funções há dois ou mais anos, seguindo-se a Liga alemã, com uma média de 628 dias, e a Liga espanhola, com 617.

Já a Liga francesa, com 385 dias, e a Liga italiana, com 384, apresentam valores inferiores a Portugal.

Na análise a todas as Ligas do relatório, a Irlanda do Norte é a que apresenta os valores mais elevados, com 1.536 dias, enquanto no lado aposto surge a Arábia Saudita, com apenas 156 dias de média.

O campeonato brasileiro também surge na 'cauda' do estudo, sendo a terceira competição em que os treinadores, em média, menos tempo estão no cargo, com 163 dias.

No Brasileirão, estão três treinadores portugueses, sendo que Abel Ferreira treina o Palmeiras há cerca de um ano e meio (desde novembro de 2020), enquanto Paulo Sousa e Vítor Pereira se encontram na época de estreia ao serviço de Flamengo e Corinthians, respetivamente.