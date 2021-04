Treinadores da Série 1 de acesso à Liga 3 preparados para "salto" qualitativo

Bernardo Monteiro Hoje às 00:59 Facebook

Reunidos através de videochamada, os treinadores das quatro equipas que formam a Série 1 da fase de acesso à Liga 3, Emanuel Simões (Merelinense), José Manuel Viage (Montalegre), Pintassilgo (Felgueiras 1932) e Agostinho Bento (S. Martinho), abordaram a preocupação com a diferença qualitativa entre as competições e fizeram o balanço da primeira jornada desta fase.

Numa iniciativa, promovida pelo Canal 11, que está a juntar os quatro treinadores de cada série numa conversa por videochamada, desta vez os eleitos foram os clubes pertencentes à Série 1, numa conversa onde reinou o fair-play e a boa disposição. Convidados a fazer o balanço da primeira jornada as opiniões foram as esperadas: quem ganhou estava contente e quem perdeu estava menos alegre. Mas num ponto concordaram os quatro, ainda há muito para disputar.

Em relação à criação da nova competição, a unanimidade voltou a reinar no sentido em que todos concordam na importância da prova para "facilitar a transição para os campeonatos profissionais". Mas ainda assim foi deixada uma ressalva importante. "Vai ser um campeonato muito exigente para os clubes, mas temos de ver se os promovidos vão ter capacidade para dar o salto estrutural, das infraestruturas e da própria organização", avisa José Manuel Viage, técnico do Montalegre.

Considerando que qualquer um destes emblemas ainda não sabe se em 2021/22 estará na Liga 3 ou no Campeonato de Portugal, Agostinho Bento (S. Martinho) abordou a importância no investimento das competições "de baixo". "Não podemos deixar de investir no Campeonato de Portugal só porque há uma Liga 3. Temos de melhorar e investir em todos os patamares do futebol nacional porque se as competições amadoras forem bem estruturadas isso vai melhorar a Liga. Temos de olhar para todos", afirma o treinador.

Relativamente à classificação, neste momento o Merelinense lidera a tabela, com três pontos, seguido do S. Martinho com a mesma pontuação. Felgueiras 1932 e Montalegre ainda não somaram qualquer ponto, quando ainda faltam disputar cinco jornadas da fase de grupos.