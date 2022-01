Treinadores de guarda-redes pedem curso da UEFA

Bernardo Monteiro Hoje às 17:10 Facebook

Os treinadores de guarda-redes das 34 equipas dos escalões profissionais (Liga 1 e Liga 2) uniram-se para enviar uma carta à Federação Portuguesa de Futebol com o objetivo de implementar, em Portugal, um curso específico para o cargo reconhecido pela UEFA. Técnicos pretendem ver os seus conhecimentos "validados a nível internacional".

Portugal é um dos quatro países que não possui um curso de guarda-redes reconhecido pela UEFA e, nesse sentido, os 34 treinadores da categoria uniram-se para enviar um pedido à FPF, no dia 19 de dezembro, mas ainda aguardam resposta.

O assunto tem uma importância maior porque, a partir de 2023/24, será necessário um certificado da UEFA para fazer parte de uma equipa técnica que participe nas competições europeias.

"Esta medida foi tomada para assegurar os interesses dos treinadores de guarda-redes das ligas profissionais, mas também pelos nossos colegas amadores, assim como por todos os que estão no estrangeiro. Sabemos que temos qualidade, mas precisamos que a UEFA reconheça esse valor, até porque não sabemos o dia de amanhã e podemos precisar dessa certificação", explica Tiago Castro, técnico de guarda-redes do Nacional (Liga 2).

Para Castro, a importância desta questão não tem a ver com a falta de qualidade dos treinadores portugueses, uma vez que já há "partilha de conhecimentos" entre os profissionais desta área, mas seria relevante para evoluir ainda mais.

"Já temos vários cursos e formações onde aprendemos muito, mas o facto de termos profissionais certificados pela UEFA certamente nos faria evoluir muito mais e era bom para a FPF porque, no estrangeiro, iam olhar para nós com outros olhos. Gostaríamos de obter uma resposta para saber o que a Federação pensa", explica.

O responsável pelos guardiões do Nacional acha que há muito talento nascido em Portugal a defender as balizas, casos de Rui Patrício (Roma) ou José Sá (Wolverhampton), por exemplo, mas há um que lhe enche as medidas. "Diogo Costa tem tudo para, dentro de dois ou três anos, ser dos melhores do Mundo. Aliás, da idade dele [22 anos] só Donnarumma está a um nível superior e tem a ver com o facto de ter sido titular de grandes equipas desde muito novo", finaliza.

Tiago Castro exerce a profissão de treinador de guarda-redes desde 2014/15, quando foi para o Académico de Viseu. Daí seguiu para o Varzim, depois Aves, Chaves, Académica e ingressou no Nacional, esta temporada.